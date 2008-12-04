Ющенко попал под цензуру, или Совок - вечно живой

Более полусотни журналистов вышли с пресс-конференции Президента Виктора Ющенко на автозаводе в Луцке. Слушаю, как коллеги по перу обмениваются впечатлениями.

- Советские времена наступили.

- Совок вечно жив.

- Интересно, а для чего мы сюда приезжали?

Что бы это настроило на скепсис творческую нашу братию? А вот что. Вместо пресс-конференции состоялась ее профанация. После вступительного слова Президента о цели поездки, незатянутого, кстати, выступления, четкого и аргументированного, начались вопросы и ответы. А вопросов от полсотни людей было… аж два. Ткнули пальцем в местную телерадиоорганизацию и еще высочайше позволили одному киевскому телеканалу. И все.

В целом пресс-конференция продолжалась до двух часов. Журналисты с чем пришли, с тем и ушли, хотя у многих были достаточно интересные вопросы о непростых проблемах насущных. Догадки разбежались на несколько ручейков.

Первый. Президент хотел озвучить определенную проблему и потому так подробно остановился на всех ее аспектах. Такой тезис не выдерживает критики, потому что недавно эта действительно болезненная проблематика подробно, по зернышку, анализировалась Виктором Андреевичем на одном из национальных каналов.

А может Президент просто увлекся рассказом - с кем из нас, грешных, этого не бывает? Тем более, если речь идет о явлениях и событиях, которые действительно всем, и Виктору Андреевичу в том числе, «болят», которые волнуют, извините, достают каждого до печенок. Но неужели некому тактично подсказать - не верю, что за такую «подсказку» должностному лицу здесь же, не отходя от президентской кассы, внесут весьма строгий выговор в свидетельство о рождении..

В рейтинге журналистских догадок об упомянутой профанации первенство получила, кажется, вторая версия. Аппарат Президента просто отгораживает его от людей, перестраховывается, дабы кто-то не задал неудобный вопрос, какой-то колкий, провокационный, или такой, на который он не сможет дать ответ. Напрасны, видимо, предостережения, потому что если и озвучат очень узкую специальную проблемку, то ответ на нее можно получить после изучения дела. И совсем бессмысленно бояться «колючих» вопросов и высоким забором отгораживать Президента – человека, который прошел сотни митингов, давал ответы на самые сложные вопросы. А еще - пережил провокации, которые, не приведи Господи, пережить никому.

- Ребята, это новый, современный вид цензуры, - кто-то высказал еще одну версию. - Только попал под нее теперь Президент.

А может и так?

Иван Корсак, шеф-редактор газеты «Сім’я і дім»