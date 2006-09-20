Во Львовской области электричка столкнулась с ”КрАЗом”

В 17.20 вторника в с. Пятничаны Стрыйского района Львовской области на нерегулированном железнодорожном переезде столкнулись электропоезд "Львов-Трускавець" и грузовой автомобиль "КрАЗ".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира електропоезда и водитель автомобиля госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу и четырем пассажирам оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.

Предварительная причина ДТП - нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование. На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 111 ДТП, в которых погибло 17 человек и 132 - травмировано.