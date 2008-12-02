Журналист УНИАН отмечен за серию статей о Евросоюзе

Корреспондент УНИАН в Брюсселе Сергей ВОРОПАЕВ стал одним из победителей конкурса “Европейский Союз и европейская интеграция - в украинских медиа", организованного Государственным комитетом по телевидению и радиовещанию Украины и МГО “Интерньюз-Украина”.

Сообщение об этом содержится на Интернет-сайте МГО "Интерньюз-Украина".

Журналист УНИАН был отмечен в номинации “Он-лайн СМИ” за серию статей на сайте "УНИАН-новости Украина-ЕС" (http://eunews.unian.net).

В целом в ходе конкурса были отмечены 20 лучших журналистских работ в четырех номинация: “Телевидение”, “Радио”, “Печатные СМИ” и “Он-лайн СМИ”.

Конкурс проводился в октябре-ноябре этого года, а его целью было выявления лучших медиа-материалов, которые наиболее объективно и ярко раскрывают проблематику Европейского Союза и европейской интеграции Украины, содействуют увеличению журналистских материалов на европейскую тематику в украинских СМИ.

Участниками конкурса были штатные работники украинских общенациональных и региональных теле-, радиокомпаний, печатных СМИ, информационных Интернет-ресурсов и информационных агентств, которые специализируются на освещении международных новостей, в частности, вопросов европейской интеграции и вопросов ЕС.

Конкурсные работы оценивались по таким критериям: уровень соблюдения журналистских стандартов, сбалансированность материала, уровень раскрытия темы, научная адекватность и корректность изложения материала, иллюстративность материала, наличие конкретных примеров из жизни и "жизненных историй", соответствие стиля и формата материала целевой аудитории.

Каждый критерий оценивался по 5-балльной системе. 20 участников, набравшие наибольшее количество баллов, заняли первые пять мест в четырех избранных номинациях.