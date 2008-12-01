Банковая шлет сигналы своей нации, а заодно и России, и ЕС, и НАТО

Вчера вечером Банковая послала сигналы своей нации. Глава Секретариата Президента Виктор Балога дал интервью одному телеканалу, а затем через сорок пять минут – сам Виктор Ющенко появился в эфире другого канала.

Нужно отметить, что в отличие от Президента, который в основном сыпал цифрами и банковской лексикой, непонятной его нации, Виктор Балога послал целый пакет доступных месиджей. И не только нам, а еще и России, ЕС и даже НАТО.

Когда Виктора Ивановича спросили о цене на газ, он отмахнулся: “Вопрос не в цене на газ, вопрос во внутренней и внешней политике. Поскольку есть падение цены на нефть, то будет падение цены на газ...” (Откуда такая уверенность – непонятно. Пока еще Газпром не обещает никаких скидок. А разговоров официальная Москва с Секретариатом нашего Президента не ведет, да и с самим Президентом также). Дальше Виктор Иванович плавно перешел к необходимости принятия бюджета, проблемы несформированного большинства, и к сентябрьской “измене” БЮТа, с которым никто за стол переговоров садиться не будет. “Нам нужно большинство в 400 голосов”, - сделал заявку Виктор Иванович. Это, очевидно, так он намекнул на вероятный союз национал-демократов с регионами, правда, со всей парламентской мелочью 400 депутатов все ровно не набирается... “Досрочные выборы - это третьестепенное”, - сказал Балога, дав всем понять, что кампания отложена. Оказывается, для Президента главное – преодолеть кризис.

Но наиболее интересные высказывания пошли дальше... “В декабре нам не дадут ПДЧ, потому что нет единства позиций у стран - членов альянса. К тому же, это вопрос, который разъединяет общество”, - вот такой задний ход дал Виктор Андреевич устами Виктора Ивановича в вопросе НАТО. Как мудро полгода тому назад спрогнозировал один опытный дипломат: если нам и будут давать ПДЧ, то его брать будет некому. Конечно, может и правильно было “объединиться Президенту со своим народом в вопросе ПДЧ”, но для чего тогда было разваливать широкую коалицию в 2006 году? Ведь Балога просто повторил то, что два года назад сказал в Брюсселе Янукович? И если уже столько сделано нашими дипломатами, а общество относится к этому НАТО в этом году не хуже, чем в прошлом, то может просто стоило спустить вопрос на тормозах, в конце концов подождать решения министров стран-членов НАТО и тогда уже комментировать?!

Но Виктору Ивановичу не очень нужно не только ПДЧ, он и Евросоюзу пригрозил пальцем. Мы, говорит Виктор Иванович, все требования ЕС выполнили, мы безвизовый режим для граждан ЕС сделали и ожидали соответствующей реакции, и ответных шагов, а они (Брюссель, то есть) их не делают. “Так может и нам тогда, пересмотреть соглашение от 2005 года?” – спрашивал с экранов Виктор Иванович. Наверно, то, что говорил Виктор Иванович, было адресовано внутренней аудитории, эдакое извечное заигрывание политиков с народом.

Но Виктор Иванович, в отличие от Виктора Андреевича, был, по крайней мере, понятен... Президент встретил журналистов телеканала в очень изысканном зале. И вся эта роскошь, равно как и заоблачно дорогой костюм гаранта, как-то диссонировали с тревожными разговорами о кризисе. “Тренд на снижение инфляции... Диспропорция торгового характера...” Создавалось такое впечатление, что наш Президент выступает на форуме финансистов. Впрочем, в выступление он выгодно вмонтировал критику расходов, сказал о большой спекулятивной атаке на финансовом рынке, а затем для чего-то рассказал, как формируется стабилизационный фонд. Я давно заметила, что ньюсмейкер говорит для журналиста непонятно, когда хочет что-то скрыть или когда сам не понимает предмета обсуждения. Наверное, Виктор Андреевич просто не знает, что делать. Потому что его обещание под конец, что мы преодолеем кризис и все будет хорошо, звучали так же неубедительно, как и сто раз озвученные фразы, что нам следует стабилизировать курс гривни и сделать все, чтобы в Украину пришел инвестор.

Марина Лаптева