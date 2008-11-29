Минкультуры: в Украине некому заниматься украинским языком

В Украине на сегодняшний день нет государственного органа, который занимался бы украинским языком, поэтому Министерство культуры и туризма инициирует вопрос о создании соответствующей государственной службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр культуры Василий ВОВКУН вчера вечером на пресс-конференции в Севастополе.

«Мы довели до Президента, что мы хотели бы такой орган, потому что, собственно, на Министерство культуры возложена ответственность за язык, но в нем нет ни управления, ни департамента, ни даже сектора, который занимался бы языковой политикой. А это нонсенс. Потому что приходит тот или другой министр или вице-премьер-министр, и если ему эта тема, так сказать, не болит, она отсутствует в Министерстве культуры”, - сказал В.ВОВКУН.

По его словам, «по новому штатному расписанию, которое должно было бы быть в 2009 году, у нас должно было появиться управление. Но мы поставили перед Президентом Украины вопрос создания службы. Так же, как у нас есть служба по культурному наследию, по кинематографии и тому подобное».

Как отметил В.ВОВКУН, вопрос языка стоило бы рассмотреть хотя бы раз на заседании Совета национальной безопасности и обороны, «чтобы языковое управление было в каждом министерстве, которое бы отвечало, помогало».

По словам министра, «есть люди, которые действительно хотят владеть языком, но они не знают, где это можно сделать. Найдите мне в Севастополе 10 объявлений, в которых вы видели бы, что вам могут помочь изучить украинский язык. Английский, французский, итальянский, японский даже найдете. Украинский - не найдете. И специалистов очень мало. И у меня даже была идея при филармониях, при театрах открыть (курсы по изучению украинского языка), чтобы это помогало актерам, но оказывается, что и они не готовы к этому”.