Губернатор предлагает удачное место для площади Петлюры

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ выступает за создание в Полтаве площади им. Симона Петлюры. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам губернатора, Полтавская облгосадминистрация направила соответствующее предложение в мэрию Полтавы, однако ответа пока нет. «Город решил: давайте делать какие-то новые площади, и возводить на них памятники украинским героям. Мы создали такую площадь во время строительства нового здания городского управления милиции. Эта площадь находится как раз возле сельхозакадемиии, в которой учился Симон Петлюра. И предложили городской власти сделать здесь площадь Петлюры, поставить ему памятник. Это новая площадь, она очень красивая. Ответа пока нет», – сказал В.АСАДЧЕВ.

При этом он добавил, что власти Полтавы никогда не выступают инициаторами возведения памятных знаков украинской культуры. «Городская власть никогда не выступала инициатором украинского дела: ни в вопросах Голодомора, ни памятника Мазепе, ни памятника любому украинскому герою», – отметил он.

Как сообщалось, 23 мая 2007 года, в день годовщины со дня рождения Симона Петлюры, по инициативе главы облгосадминистрации В.АСАДЧЕВА на месте будущего памятника Петлюре был установлен памятный камень в его честь. Однако с протестами против установки камня и плакатами «Нет – Петлюре» выступили около 100 представителей от КПУ и Партии регионов. Коммунисты пытались свалить каменную стеллу и препятствовали открытию памятного знака. Группа депутатов Полтавского горсовета обратились в областной хозсуд с тем, чтобы обжаловать решение Полтавской облгосадминистрации об установке памятного знака в честь Петлюры. Суд признал неправомерными действия Полтавской облгосадминистрации, так как она не согласовала с городским советом место расположения памятного знака Петлюре. 10 августа прошлого года стеллу, установленную в честь Петлюры в Полтаве, неизвестные облили красной краской. 4 октября 2007 года, по решению Хозяйственного суда в Полтавской области, памятный камень был демонтирован.