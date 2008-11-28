Посол Ватикана просит восстановить католический храм в Севастополе

Вопрос о восстановлении в Севастополе католического храма Святого Климента в здании, где многие годы размещается кинотеатр «Дружба», поднял сегодня Апостольский нунций (посол Ватикана) Иван ЮРКОВИЧ в ходе встречи с председателем Севастопольско городской государственной администрации Сергей КУНИЦИНЫМ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе городской госадминистрации. По информации пресс-службы, посол Ватикана отметил, что этот вопрос уже не раз поднимался, обсуждался (в том числе несколько раз на сессиях горсовета предыдущих созывов - УНИАН), но решения нет. При этом в Севастопольском католическом приходе уже около 400 человек. «Церкви возрождаются по всей Украине, - заявил посол Ватикана. - Что же мешает и Севастополю восстановить историческую справедливость?».

С.КУНИЦЫН в ответ на это напомнил, что здание находится в коммунальной собственности, и его передача возможна только после соответствующего решения сессии горсовета. «Еще один повод к диалогу, этот вопрос нужно не замалчивать, а обсуждать. Как говорится, капля камень точит», - сказал глава исполнительной ветви власти города.

На встрече он также охарактеризовал политическое, социально-экономическое положение региона, рассказал о славной истории Севастополя, напомнил гостю, что именно Херсонес является колыбелью христианства на Руси. «Мы за то, чтобы предоставить всем конфессиям возможность нормального функционирования. Ведь священнослужители - люди мира», - сказал С.КУНИЦЫН.

Посол Ватикана с удовлетворением отметил, что, по его мнению, не осталось барьеров для диалога между ветвями христианской веры. «Нас связывают общие корни. Мы говорим об одном - будущем мира и, в особенности, Европы», отметил он. По словам Апостольского нунция, примеров таких «пересечений» множество: общие позиции по ряду вопросов, взгляд на историю. «В православной Киево-Печерской лавре - мощи Святого Климента, а Севастополь - томесто, где жили сразу два Римских Папы: Климент и Мартин», - сказал И.ЮРКОВИЧ.