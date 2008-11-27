МИД РФ: на Западе Украине откапывают советских солдат и разбрасывают

МИД России заявляет, что в Западной Украине уничтожаются памятники советским воинам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий комментарий сегодня был распространен Департаментом информации и печати МИД России.

«Во Львове, на Марсовом поле, рядом с Мемориалом советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, завершается кощунственное по своей сути создание «пантеона» нацистским приспешникам - боевикам ОУН-УПА, виновным в массовых убийствах советских солдат, гражданских лиц, мирных польских граждан на Волыни», отмечает МИД РФ.

Как считают российские дипломаты, строительство пантеона ведется в нарушение действующего Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», более того, сознательно наносятся повреждения имеющимся могилам советских солдат.

Также в комментарии отмечается, что в городе Комарно Городоцкого района Львовской области по решению местных властей в парке разрушен памятник воину-освободителю. «Под предлогом переноса были варварски разрыты солдатские могилы, и останки советских воинов оказались разбросаны по городскому парку», заявляют в МИД РФ.

«К большому сожалению, эта леденящая душу картина - повседневная реальность сегодняшней Западной Украины», уверены в МИД РФ.

Отмечается, что, по информации СМИ, разрешение на раскопки и перезахоронение могил советских воинов выдали Госкомиссия по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, а также Госслужба по вопросам национального культурного наследия.

«Возникает вопрос: насколько подобное моральное изуверство соотносится с «увековечением памяти жертв войны» и «национальным культурным наследием»? Ясно одно: эти чудовищные события наглядно отражают состояние политической и общей «культуры» тех сил, которые постоянно твердят о своей готовности войти в семью цивилизованных европейских народов», заявляют российские дипломаты.