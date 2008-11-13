В Донецкой области прицеп КамАЗа протаранил автобус: двое погибших

В Донецкой области в результате столкновения прицепа с автобусом погибли два человека, еще пятеро травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции, 12 ноября на автодороге "Александровка - Красноармейск – Константинополь" в Великоновоселковском районе 32-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом при переезде моста, по предварительной версии, не выбрал безопасной скорости движения, из-за чего прицеп «подбросило», что привело к открытию тягово-сцепного механизма. Прицеп отсоединился и выехал на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автобусом «Рута». В результате 60-летний водитель автобуса и 70-летняя женщина-пассажир погибли на месте, еще 5 пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии расследуются.

В облуправлении ГАИ уточнили, что всего в течение дня 12 ноября на автодорогах области совершено 83 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибли и 34 получили травмы.