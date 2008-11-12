Кризис не помешает хранить отработанное ядерное топливо

Holtec International не прогнозирует трудностей с финансированием проекта Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для украинских АЭС на фоне ухудшения ситуации на финансовых рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент - генеральный директор Holtec International Крис СИНГХ.

По его словам, темпы инфляции все же повлияли на общую стоимость реализации проекта, однако она может быть скорректирована в сторону понижения при дефляционных процессах.

При этом он отметил, что даже в случае, если украинское правительство не сможет выполнить взятые на себя обязательства по финансированию проекта, компания сможет обеспечить самостоятельное привлечение ресурсов за счет банковских кредитов, а также собственных средств.

“Даже если у украинского правительства будут проблемы с финансированием, и оно свою часть не сможет обеспечить, то мы можем взять ее на себя. У нас есть банковская поддержка”, - сказал К.СИНГХ, отметив при этом, что у компании, в частности, есть договоренности с “Велс Фарго Банк” и Королевским банком Шотландии.

К.СИНГХ напомнил также, что начало реализации проекта не может быть осуществлено без принятия Верховной Радой соответствующего закона, которым будет утверждена площадка под размещение ЦХОЯТ.

Напомним, в октябре 2006 года НАЭК "Энергоатом" официально заявил о намерениях строительства хранилища для промежуточного централизованного хранения отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Предполагаемая вместимость хранилища - 17 тыс. отработанных тепловыделяющих сборок ядерного топлива (ОТСС) реакторов типа ВВЭР в герметических контейнерах. Годовая производительность объекта составит до 1 тыс. ОТСС. Запланированный срок эксплуатации ЦХОЯТ составляет до 100 лет, в том числе в активный период (накопление и хранение контейнеров с ОТСС) - до 50 лет, и столько же пассивный период (хранение контейнеров с ОТСС). Заказчиком строительства объекта выступит НАЭК "Энергоатом".

Справка УНИАН. Корпорация Нoltec international (США) в конце декабря 2004 года была признана победителем конкурса по созданию хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с привлечением в проект новейших технологий в сфере хранения ОЯТ. Условиями тендера предусматривалось строительство «под ключ» и ввод в эксплуатацию пускового комплекса хранилища ОЯТ, а также передача соответствующих технологий для последующей перестройки хранилища силами эксплуатирующей организации.

Контракт между компанией НАЭК «Энергоатом» и Holtec International предусматривает два этапа. Первая фаза предполагает подготовку ТЭО проекта, его оценку правительством, необходимое согласование в министерствах и ведомствах, обсуждение с общественностью, согласование с местными органами власти, проведение референдума о размещении и утверждение парламентом.

Второй этап включает лицензирование, строительство и введение в эксплуатацию хранилища.

Стоимость первой фазы - 250 тыс. долл. Стоимость контракта на создание ХОЯТ - 145 млн. долл.

В марте т.г. «Энергоатом» и концерн Holteс подписали дополнительное соглашение в рамках контракта на строительство ЦХОЯТ.