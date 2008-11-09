В Киеве Mercedes провалился под землю

Автомобиль провалился под землю в Святошинском районе Киева. Причина - провала грунта. Инцидент произошел приблизительно в пол третьго ночи на улице Семашко, передает 5 канал.

На протяжении часа – из-за размывания и провала почвы - авто погрузилось под землю. А вот гаишники, которые прибыли на место события через полчаса, отказались вытягивать автомобиль, мотивируя это тем, что им не удается связаться с владельцем.

Не смогли ничем помочь и МЧСники. Владелец авто появился в четыре утра, он сообщил, что авто застраховано, и ему возместят убытки, если милиция зафиксирует этот случай и составит акт. Из ямы же Мерседес вытянули лишь в пол десятого утра. А коммунальщики взялись укреплять место провала.