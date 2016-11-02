2 ноября (среда) 2016 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "С какими проблемами ветераны АТО сталкиваются в мирной жизни?"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

С какими проблемами и трудностями чаще всего сталкиваются ветераны АТО? Кто и как в Украине получает статус участника боевых действий? Каким образом избежать в этот сфере мошенничества и злоупотреблений? Как государство сегодня занимается проблемами ветеранов АТО? Будет разработана комплексная государственная программа поддержки ветеранов АТО и их семей? Какие обязательные пункты она должна в себя включать? От кого зависит наличие такой программы в Украине?

Участники круглого стола:

Сергей Кучеренко, начальник отдела социальной политики Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины;

Евгений Тєрехов, боец АТО (позывной Титановый Джексон);

Виталий Дейнега, волонтер, основатель фонда «Вернись живым»;

Евгений Турчак, руководитель Союза ветеранов АТО Деснянского района г. Киева;

Леонид Остальцев, ветеран АТО, руководитель Pizza Veterano;

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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.

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