Круглый стол: "С какими проблемами ветераны АТО сталкиваются в мирной жизни?"
2 ноября (среда) 2016 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "С какими проблемами ветераны АТО сталкиваются в мирной жизни?"
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
- С какими проблемами и трудностями чаще всего сталкиваются ветераны АТО?
- Кто и как в Украине получает статус участника боевых действий? Каким образом избежать в этот сфере мошенничества и злоупотреблений?
- Как государство сегодня занимается проблемами ветеранов АТО?
- Будет разработана комплексная государственная программа поддержки ветеранов АТО и их семей? Какие обязательные пункты она должна в себя включать? От кого зависит наличие такой программы в Украине?
Участники круглого стола:
Сергей Кучеренко, начальник отдела социальной политики Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины;
Евгений Тєрехов, боец АТО (позывной Титановый Джексон);
Виталий Дейнега, волонтер, основатель фонда «Вернись живым»;
Евгений Турчак, руководитель Союза ветеранов АТО Деснянского района г. Киева;
Леонид Остальцев, ветеран АТО, руководитель Pizza Veterano;
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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)