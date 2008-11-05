Как наша власть умудрилась проспать старт кризиса

Всего за один октябрь 2008 года в Украине остановились или оказались на грани остановки сотни металлургических, химических, строительных и других предприятий. Национальная валюта показала в отдельные дни октября девальвацию к доллару почти в полтора раза по сравнению с летним курсом. В банковском секторе начались большие неприятности, народ снял с депозитов почти 20 млрд. грн., а Нацбанк вынужден был своим постановлением ввести противозаконное ограничение на изъятие банковских вкладов.

Уникальность же ситуации заключается в том, что еще задолго до старта нынешнего экономического кризиса из разных источников поступали сообщения о назревающих событиях. Однако украинская власть не замечала или не хотела замечать их, что привело, естественно, к еще большим экономическим потерям, поскольку не были предприняты упреждающие меры.

Украинское руководство, например, весьма скептически отнеслось к оценкам зарубежных экспертов о приближении финансового кризиса. Еще в июне этого года понизило рейтинги стране агентство Standard & Poor`s. Другое международное агентство – Fitch – недавно дважды (в конце сентября и в середине октября) понижало кредитные рейтинги Украине. Но руководство НБУ не поверило им. «Никакого преддефолтного состояния нет. Fitch – не знаю, кого обслуживает, но работает очень субъективно. А по-моему, и не очень профессионально», - заявил 16 октябряруководитель группы советников Нацбанка Валерий Литвицкий.

Точно так же проигнорировали в НБУ публикации о надвигающихся на Украину финансовых и экономических проблемах в некоторых авторитетных украинских изданиях. Чтобы не быть голословными, приведем несколько цитат из статей в УНИАН.

«Точно так же, как в апреле и мае многие украинцы в панике обменивали свои доллары на гривни, потом будет происходить обратный процесс – люди начнут массово переводить гривни в СКВ… Нацбанк не имеет достаточных ресурсов для удержания гривни от обвала. А теперешняя ревальвация лишь приблизит дату, когда отечественная валюта начнет свое падение».

Это фразы из материала в УНИАНза 2 июня 2008 года, в которой рассказывалось о проведенной весной ревальвации гривни. «Нетрудно предсказать, чем все это закончится. Через какой-то не очень продолжительный промежуток времени многие украинские предприятия перестанут производить продукцию на экспорт. В первую очередь, убыточным станет экспорт для химиков, затем для некоторых предприятий горнометаллургического комплекса и других отраслей промышленности. Кроме того, что возрастет безработица (в связи с вынужденным сокращением производства), в страну еще и резко уменьшится поступление валюты от экспортеров. А импортеры, наоборот, будут все больше повышать спрос на доллары и евро. И вот в Украине наступает момент, когда приток валюты из-за рубежа (главным образом - займы) перестает перекрывать ее дефицит по внешнеторговой деятельности. Для поддержания гривны (уже от девальвации) НБУ начнет расходовать накопленные валютные резервы, зарубежные инвесторы из опасения девальвации гривны станут быстренько выводить свои деньги из страны. Испуганное население срочно побежит закрывать гривневые счета и переводить деньги в СКВ. Вследствие чего произойдет стремительный обвал гривны – наподобие процесса ее девальвации в 1998-1999 годах. Это неприятный сценарий, но он реален, если украинское правительство и НБУ таки пойдут на укрепление гривны».

Данный отрывок взят из публикации в УНИАН еще за 14 декабряпрошлого года, когда о возможности грядущей ревальвации гривни только заговорили. Не правда ли, практически со 100%-ой точностью почти год назад были описаны события, происходящие сейчас в стране?

Ну и как в воду глядел еще один автор – Михаил Маркелов, чья статья была опубликованав УНИАН 7 августа с громким заголовком: «Гривня начнет падать уже очень скоро и сильно?!». В ней говорилось о начавшемся быстром снижении мировых цен на сталь и ожидающихся последствиях от данного явления для украинского экспорта и стабильности гривни.

Однако ничего этого, к сожалению, не услышали в НБУ. Кроме сего факта огорчают еще два обстоятельства.

Во-первых, украинская власть - в лице, в первую очередь, НБУ, а вместе с ним Президента и правительства - не только не увидела многочисленных предупреждений из разных источников, но и продемонстрировала элементарное неумение анализировать имеющие экономические факты и тенденции, и делать верные выводы. Увы!

А во-вторых, теперешний кризис с каждым днем приобретает все более угрожающие формы и размеры. Временное укрепление гривни к доллару за счет резкого сокращения валютных резервов нисколько не успокаивает, прогнозы же на ближайшее будущее крайне мрачные…

Юрий Глухов