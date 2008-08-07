Гривня начнет падать уже очень скоро и сильно?!

В конце июля на мировых рынках резко снизились цены на металлолом и полуфабрикаты, а вместе с ними стала уменьшаться стоимость готовой продукции - стали. При этом в США и в Европе происходит заметное снижение спроса на продукцию металлургических компаний, оказывая в свою очередь соответствующее влияние на динамику цен. Чем же чреваты такие тенденции для экономики Украины?

Зависимость отечественного товарного экспорта, а с ним и всей экономики от колебаний мировых цен на сталь весьма велика. Это объясняется тем, что ВВП Украины примерно на 50% формируется за счет экспорта (ранее этот показатель переваливал даже за 60% - в 2004 году, например). А главной экспортной позицией Украины – с большущим отрывом от ближайших преследователей – является черная металлургия (черный металл и изделия из него). Данный экспорт составляет в последнее время 40-45% от всего экспорта товаров.

Ситуация с экспортом черных металлов и изделий из них в первые пять месяцев 2008 года выглядит следующим образом: экспорт в январе - $1,49 млрд., в феврале - $1,84 млрд., в марте - $2,29 млрд., в апреле - $2,65 млрд., в мае - $2,79 млрд., всего за 5 месяцев - $11,06 млрд. При этом почти весь рост экспортной выручки обеспечивался не увеличением физических объемов, а стремительным повышением мировых цен на сталь. Для справки: по 8 регионам мира цены на металлопрокат выросли с декабря 2007 года по июль 2008 в среднем на 90%. На основании вышеприведенных цифр по экспорту черных металлов и графика роста мировых цен на сталь несложно высчитать, какая примерно прибавка в данном экспорте произошла за счет повышения мировых цен в соответствующие месяцы по сравнению с ценами в ноябре-декабре прошлого года. И выяснится, что рост экспорта в денежном выражении в январе-мае сего года по сравнению с ситуацией, если бы цены остались на прошлогоднем уровне, составил $4-5 млрд.

Конечно, начавшееся уменьшение мировых цен на черные металлы выльется и в уменьшение показателей роста ВВП в оставшиеся до конца года месяцы, и, возможно, в сокращение налоговых поступлений от металлургических предприятий (ведь их рентабельность снизится за счет сокращения реализации). Однако еще более опасным может оказаться влияние уменьшения валютной выручки от металлургических комбинатов на устойчивость украинской денежной единицы.

С начала года недостаток валюты от внешней торговли с лихвой перекрывался прямыми иностранными инвестициями и займами, в связи с чем Нацбанк решился даже на весеннюю ревальвацию гривни. Но если теперь произойдет существенное сокращение валютной выручки от главной украинской экспортной отрасли, то ситуация может кардинально перемениться. Гривня начнет испытывать девальвационное давление и НБУ будет вынужден расходовать свои золотовалютные резервы для поддержания отечественной валюты, как это было, например, в январе 2008 года (на $667,8 млн.) и в декабре 2007 (на $305,9 млн.).

С начала года резервы Национального банка несколько увеличились: с января по май – на $2,6 млрд. (что намного меньше указанной выше суммы прироста экспорта в этот период за счет повышения цены на сталь), а за июнь и июль – еще на $3,5 млрд. – до $37,9 млрд. Но это все равно очень маленькая величина, поскольку только на депозитах физических и юридических лиц содержится 321,6 млрд. грн., а еще 124,7 млрд. грн. наличности «гуляет» вне банков (данные за июнь). Итого – 446,3 млрд. грн., что эквивалентно примерно $92 млрд. по сегодняшнему курсу НБУ.

Таким образом, в случае, если население и бизнес захотят перевести свою гривню в твердую валюту – а этого стоит ожидать, когда гривня начнет снижаться к доллару – Нацбанк не будет иметь достаточного ресурса для долгой поддержки отечественной валюты. Подобный сценарий наблюдался в памятном для финансистов 1998 году. Тогда НБУ потратил 70% своих валютных резервов (они уменьшились с $2,3 млрд. до $700 млн.) на удержание гривни от падения, но она, как известно, все равно обвалилась в 1998-1999 годах в 2,7 раза.

Подобное развитие событий в Украине может иметь место и в ближайшее время, сильным толчком к чему способен стать как раз старт процесса снижения мировых цен на сталь. Если же в конце 2008 года гривня еще не начнет девальвировать, то это наверняка случится в следующем году, когда добавится еще один неблагоприятный для Украины внешний фактор – рост цены на импортный газ…

Михаил Маркелов