В Киеве горели торговые павильоны

В Деснянском районе Киева произошел пожар в торговых павильонах, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, вчера перед рассветом на пульт столичного управления МЧС поступило сообщение о том, что в Деснянском районе по проспекту Маяковского, 71 на открытой территории возле магазина в металлическом торгово-складском ряду возник пожар. Дым на территории комплекса охранник заметил около 3.40 и сразу позвонил по телефону в пожарно-спасательную службу.

Пожарные расчеты через пять минут прибыли к месту происшествия. К тому времени огнем была охвачена площадь торговых павильонов около 60 квадратных метров (8 торговых мест). Горели различные изделия из ткани, парфюмерия, пожар сопровождался значительным выделением дыма.

Полностью ликвидировать огонь удалось в 4.46.

В результате пожара сгорел и поврежден промышленный товар, закопчены стены и потолок контейнеров.

По предварительному заключению специалистов, причиной пожара было короткое замыкание электропроводки.