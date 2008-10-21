В "элитном" ДТП возле Секретариата Президента столкнулись 4 авто (фото)

На ул. Банковой возле Национального Банка красный Ferrari совершил ДТП при участии 4 автомобилей.

Как сообщает "Друга смуга", Ferrari выезжал со двора ресторана на ул. Банковой. Водитель не сбавляя скорости, и не останавливаясь даже на красный сигнал светофора (видимо, ни к чему водителям таких автомобилей смотреть на светофоры), решил выскочить на ул. Институтскую.

В это время по ул. Институтской со стороны Майдана Независимости в правом ряду двигалась Skoda Octavia, а в левом - ВАЗ-2107. Боковой удар итальянского спортсмена оказался такой силы, что от него Skoda отбросило на ВАЗ.

ВАЗ, в свою очередь, выбросило на полосу встречного движения, где в него лоб в лоб врезался Mercedes S600. К счастью, лобовой удар оказался несильным.

То ли свою роль сыграло близкое расположение администрации президента, то ли НацБанка, то ли об этом побеспокоился водитель Ferrari, но сотрудники ГАИ прибыли на место аварии в рекордные сроки. Не прошло и нескольких минут, как они уже были на месте.

А через буквально 15 минут от ДТП не осталось и следа - все автомобили растащили по сторонам и убрали осколки с дороги.

В ДТП несильно пострадал пассажир такси Skoda - ему на месте была оказана медицинская помощь.

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