Ай, бренд! В Киеве расскажут о том, как создавать и продвигать бренды

14 октября в Fedoriv.hub состоится конференция iBrand — первое в Украине событие, посвященное ответам на вопросы о создании брендов. Эксперты из компаний Fedoriv.com, Ольшанский и партнеры, Lucky Labs, Цитрус, Playboy, консультанты в пиаре и политтехнологиях, расскажут собственникам и руководителям бизнеса о всяческих тайнах, секретах и нюансах создания и развития бренда.

Выступит десять спикеров, каждый из которых поделиться своим практическим опытом в создании и продвижении брендов: коммерческих, общественных и личных. Из чего происходит бренд, как его правильно показать, какой дизайн и название использовать? Ответят на iBrand. Зачем бренду присутствовать в интернете и как быть, если ваш бренд пытаются опорочить или отобрать? Расскажут спикеры конференции.

С 12:00 до 20:00 (с перерывом на обед и вечерние коктейли) в Fedoriv.hub.

Детальная информация о конференции по ссылке.