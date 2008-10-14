Девальвация слова как норма украинской политики

Отвращение и сарказм вызывает словесная эквилибристика, направленная на сваливание вины за очередные внеочередные выборы: Ющенко кивает на Тимошенко, Тимошенко кивает на Ющенко и Ахметова, Янукович кивает на Ющенко и Тимошенко...

Сегодня большинство людей в Украине озабочены девальвацией гривни, которая многих больно ударила по карманам. Однако единицы обращают внимание на менее заметную, но еще более грозную девальвацию, которуе генерирует для всей Украины ее политическая верхушка. Девальвацию чести, совести, морали и закона.

„Бык вяжется воловодом, а человек – словом”, – говорит народная мудрость. Но честное слово, через нарушение которого наши предки стрелялись, девальвировалось ныне в ничто. Даже когда оно зафиксировано в письменной форме. Скажем, в парламентском коалиционном соглашении.

2 сентября парламентская фракция БЮТ обесценила свое „честное слово” общими голосованиями со вчерашними непримиримыми врагами – Партией регионов – за законы, которые по самое никуда обрезали полномочия якобы союзника „сердешных” Президента Виктора Ющенко. Так как возникала заманчивая перспектива установить лет на 10 стойкую двучленную модель власти, при которой БЮТ и Тимошенко была бы гарантирована сытая жизнь. Что означают по сравнению с этим слова и подписи?

Правда, оно как икнулось, так и вернулось. Нетрудно представить, как новые „дружки” БЮТ из ПР клялись „на фиксе” то ли на яхте под Сардинией, то ли в уютном особняке на Туровской в вечной дружбе и крепкой коалиции. Но и их „честное купеческое” уже вскоре оказалось девальвированным. Вроде как уже обо всем договорились, распределение должностей определили, на политсовете ПР утвердили, в Кремле согласовали... Как вдруг Янукович заартачился и затребовал премьерства, которое Юлия Владимировна не имела ни наименьшего намерения отдавать. Как рассказывает очевидец этих событий Тарас Черновил, честное слово „тому що последовательного” не устояло перед аргументами Рината Ахметова и группы Фирташа–Левочкина–Бойко. Как же им без „РосУкрЭнерго”? Хотя слова самого Чорновола-младшего тоже являются сильно девальвированными очередным политическим фортелем, но они подтверждаются и из других источников.

Еще больше девальвировал свое и без того обесценено президентское слово Ющенко, когда для отвода глаз рассказывал, как он не хочет ввергать Украину в водоворот досрочных выборов, как он готов на любую коалицию в любом формате, а его окружение делало за кулисами все, чтобы сорвать создание триады БЮТ – НУ–НС – Блок Литвина. А записано утром на пленку и прокрученное вечером по ТВ обращение о роспуске парламента, которое то анонсировалось, то отменялось? А неизвестным образом подписанный из Италии указ? Ведь это уже не просто слово, это документ, обязательный для выполнения на территории Украины, документ, в котором речь идет о прекращении деятельности высшего законодательного органа государства. Неужели на нем факсимиле поставили?

Девальвировал свое спикерское слово и Арсений Яценюк, когда на всю страну объявил о сложении полномочий Председателя Верховной Рады, прекрасно зная, что досидит в своем кресле до закономерного конца. Или до досрочных выборов, или же до создания новой коалиции.

Девальвировала свое премьерское слово Юлия Тимошенко, когда даже не объявила о сложении полномочий премьера, демонстративно проигнорировав коалиционное соглашение.

Девальвировал свое слово политика Владимир Литвин, рассказывая в СМИ, какой он прекрасный миротворец, который стоит выше любой драки, а между тем требуя привычной должности спикера парламента.

Совсем девальвировались такие весомые слова и понятия, как „государственная измена” „предательство национальных интересов” „преступление против государства” и т. п. Стороны политического конфликта разбрасываются ими, словно мячиками, кивая кто на Кремль, кто на Вашингтон, кто на Тбилиси, а кто на Судан.

Отвращение и сарказм вызывает словесная эквилибристика, направленная на сваливание вины за очередные внеочередные выборы: Ющенко кивает на Тимошенко, Тимошенко кивает на Ющенко и Ахметова, Янукович кивает на Ющенко и Тимошенко. Между тем, виноваты все, каждый из этой троицы несет свою долю вины за то, что в период ужасного экономического кризиса будут выброшены на ветер астрономические суммы, за то, что и без того наэлектризованное общество получит дополнительные стимулы к напряжению и дестабилизации.

Наши топы-политики, кажется, сделали все для обесценивания слов, чести, морали, совести. А именно они являются ориентирами и образцами для избирателей, для народа. И это страшно. Как страшно и то, что существует реальная угроза девальвации того выбора, который сделает народ 7 декабря (или в другой день, когда пройдут досрочные парламентские выборы). Обесценивание этого выбора ложью, подкупом, манипуляциями, фальсификациями…

Когда-то Наполеон сказал крылатую фразу: „Поставьте мошенника у всех виду – и он будет действовать как честный человек”. Наши политмошенники продолжают скрывать свои реальные действия за словесной шелухой. И действовать как нечестные люди.

Николай Писарчук