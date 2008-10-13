Депутатский «бизнес»: как в сессионных залах зарабатываются миллионы

На последней сессии местного Совета, депутатом которого я являюсь, нам в который раз предложили проголосовать за важный земельный вопрос с голоса. Полгектара земли в связи с занятостью профильной комиссии и секретариата совета, они, видите ли, не успели подготовить документы, должны были перейти в распоряжение фирмы, зарегистрированной за три недели до проведения сессии. Конкурс для очковтирательства, конечно, был, вот только принимало в нем участие ООО, которое очевидно находилось в семейных отношениях с победителем.

Когда мне стало грустно, я вспомнил Ю.В. Не поленился, нашел в Интернете стенограмму выступления премьера на инвестиционном совещании в конце января (отчет напечатан в "Урядовом курьере" за 26 января 2008 года). Дословно: "в настоящее время Премьер предлагает предпринимателям звонить по телефону на многоканальную телефонную линию или сообщать через Интернет о фактах вымогательства взяток в той или иной инстанции. Анонимность гарантируется. "Можно даже не называть фамилии того, кто требовал взятку. Нас не интересуют персональные разборки, а интересует, где есть система, которая требует от предпринимателей давать взятки", - говорит Тимошенко".

Поэтому с опозданием в три квартала подумалось: а почему бы через Интернет не рассказать премьеру о системе местного самоуправления, которая требует от предпринимателей давать взятки? Правда, пикантность моих наблюдений заключается в том, что 40 процентов голосов в нашем Совете контролирует БЮТ, 40 процентов - исполкома, и одного из трех заместителей городского головы. Поэтому становится понятным, что без БЮТа все эти сделки были бы невозможны. У наших бютовцев хоть хватает ума не приходить на сессии в белых одеяниях, потому что это выглядело бы смешно, как они голосуют за земельные вопросы в ослепительно-белоснежных футболках, которые должны были бы символизировать политическую добродетель.

Вознаграждение за то или иное голосование непосредственно в зале (если такое имеет место) - это лишь верхушка айсберга. Самое интересное - в темных водах предсессионной подготовки.

Скажем, разрешение на выкуп земли, на котором исторически расположено предприятие. Именно собственность, а не просто право аренды земельного участка дает хозяевам предприятия довольно много преимуществ - скажем, это ощутимо увеличивает цену объекта в случае продажи активов. По процедуре, претендент на выкуп осуществляет экспертную оценку земли, ниже которой продавать землю запрещено законом. Совет может предложить свою цену, обычно, значительно более высокую. Скажем, земельный участок предприятия ZZZ оценен в миллион гривен, а Совет соглашается продать только за три. Вполне можно спрогнозировать такой результат - стороны сойдутся на цене в два миллиона; Совет проголосует за цену продажи в 1,5 миллиона, похвалит себя за неустанный труд в сфере наполнения бюджета; судьба же еще п’яти сотен тысяч окутается дымкой таинственности.

Несговорчивых предпринимателей ожидает длительное скитание по коридорам власти - как правило, их вопросы месяцами, если не годами, не попадают в повестку дня, даже если цена вопроса - установлка киоска для ремонта обуви. Не попадают, даже если у них есть на руках позитивное решение Верховного Суда.

Если предприниматель радуется тому, что важное для него решение таки проголосовано, то он (она) живет в процессе иллюзий. Он еще не догадывается, что самый решающий момент - это получение на руки решения с подписью и "мокрой" печатью. Это специфическая и расходная (не только во времени) процедура.

У областных советов есть своя золотая жила - расширение земельного запаса населенных пунктов. Это самый любимый и самый хлебный вопрос повестки дня. Введение земель в категорию запаса означает возможность жилищного на них строительства или промышленного использования, а, следовательно, увеличение их инвестиционной привлекательности, а такие вопросы за просто так не решаются.

Бюджет (то ли местный, то ли государственный) - это улица с такими темными подворотнями, в которые не сунется ни один работник КРУ или аудитор Счетной палаты. Улицы - это огни официальной статистики. В подворотнях мозговитые ребята всех политических цветов давно уже освоили науку о(при)своения средств. Например, в бюджет развития заводится 500 тысяч на ремонт улицы Карнавальной. Проводятся "типа" тендеры, выделяются средства на закупку тротуарной плитки, стелется асфальт, утирают пот с чела труженики, и только горсточка посвященных в городе знает, что происходит на самом деле. А в действительности улицу за свои средства ремонтирует фирма YYY в счет тех или иных преференций от городской власти (как правило, в виде земли). А бюджетные средства, которые пошли на счет "победителя тендера", вернутся за исключением комиссионных тем, кто принимал решение о "победе". Еще лучше таким образом закапывать глубоко в землю трубы теплосетей - там уже точно никто не докопается, ни в прямом, ни в переносном смысле. Можно красиво зарабатывать и на святом, скажем, на памятнике Кобзарю. Мэр, особенно если он пылкий "сторонник" монументального искусства, сообщает Совету пафосную новость: давайте согласимся продать эту землю фирме NNN по экспертной оценке, а разницу между этой оценкой и нашей ценой - скажем, два миллиона гривен - пусть они направят на реконструкцию памятника Шевченко. Все пламенеют от радости, особенно представители правых сил, а мастера бюджетных подворотен тоже млеют, но от другого. Красная цена реконструкции будет тысяч с 300, и все останутся довольны - и фирма, и мер с исполкомом, и таинственные депутаты не от правых сил.

Зарабатывать можно на всем - на разрешениях на перевод жилых помещений в нежилые, на предоставлении разрешений на перепланировку помещений постфактум, на аренде коммунального имущества, на выдачах лицензий маршрутникам, на закупке медикаментов. При этом необходимо время от времени давать квартиры судьям, аж пока весь судейский корпус и их потомки не поселятся у вас в городе; критически важно предусмотреть выделение земельного участка прокуратуре и закупить пару-тройку УАЗов-патриот для милиции. В настоящее же время, когда верхи вошли в клинч, на местах окончательно поняли, что у них полный карт-бланш - верхам не до них.

Подзаголовок статьи, из которой взята цитата премьера, звучит так: "Как остановить сердце коррупции". Спешу сообщить премьеру, что сердце коррупции бьется ритмично и бесперебойно, особенно с тех пор, как выборы в местные советы начали проводиться по партийным спискам.

Станислав Голубенко, депутат местного Совета