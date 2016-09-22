Черкасщина реализует инновационную модель агро-индустриальной политики Украины

II Международный Черкасский инвестиционный форум

«Привлечем инвесторов в Черкасскую область вместе»

22 сентября Черкасская область станет национальным центром инноваций в региональном развитии. В рамках II Международного Черкасского инвестиционного форума будут презентованы:

- Концепция создания индустриальных и аграрных парков в Черкасской области;

- Новые инструменты управления региональным развитием (Агентство регионального развития Черкасской области);

- Практические результаты повышения инвестиционного потенциала региона;

- Алгоритм привлечения новых источников финансирования проектов регионального развития;

- Практические результаты и перспективы партнерства государственных, муниципальных органов власти и предпринимателей по привлечению и защите международных инвестиций.

Сегодня Черкасщина является пилотным регионом по реализации перспективной модели агрорынка, позволяющей перейти от сырьевого экспорта к высокомаржинальной аграрно-индустриальной деятельности. В мае 2016 года предприниматели и местные органы власти Черкасской области инициировали создание первого в Украине аграрно-индустриального парка. Этот долгосрочный проект способен стать новым драйвером развития национального АПК.

Аграрно-индустриальные парки позволяют значительно увеличить добавленную стоимость продукции за счет организации производств по углубленной переработке сырья; создают условия для длительного хранения сельскохозяйственной продукции, ее дальнейшей транспортировки и распределения, а также, стимулируют развитие альтернативной энергетики, основанной на переработке органики и сельхозотходов.

«В процессе консультаций с нашими партнерами -- Ассоциацией индустриальных парков Украины и бизнес-средой мы пришли к тому, что существует большой потенциал у индустриального парка со специализацией на глубокой переработке сельхозпродукции», - говорит Юрий Ткаченко, председатель Черкасской областной государственной администрации.

Оптимальной площадкой для создания Агропарка избрана территория в Золотоношском районе.

Также, Черкасская область готова поделиться опытом создания первого в Украине Агентства регионального развития (АРР), его соучредителями являются бизнес, власть, наука (наши университеты) и общественные организации. АРР создано для привлечения международных грантов и донорских программ; сопровождения проектов регионального развития как местных, так и международных; оказания помощи инвесторам и получателям инвестиций; а также, обеспечения защиты этих проектов.

"Год плодотворной совместной работы команды Губернатора и "Украинской Бизнес Ассоциации" ушёл на выбор эффективной и прозрачной модели "Агентства Регионального Развития". Модель выбрана, первый этап финансирования взял на себя осознанный местный бизнес - сделан системный шаг к привлечению европейских денег в инфраструктурные проекты Черкасской области", - говорит Владимир Чеповой, президент "Украинской Бизнес Ассоциации".

II Международный Черкасский Инвестиционный Форум является логичным продолжением и развитием прошлогоднего Инвестфорума. Как и год назад, соорганизаторами мероприятия стали «Украинская Бизнес Ассоциация» и Черкасская ОГА. В этом году существенно расширен список партнеров мероприятия.

На Форум уже зарегистрировались собственники и представители более 100 компаний из Украины и других стран мира. Своим опытом создания и реализации проектов регионального развития поделятся эксперты и бизнесмены из Польши, Германии, Турции, Сингапура, Нидерландов.

Место проведения: Черкасский район, с. Сокирна, ул. Полевая, 40, комплекс «Perlyna Resort».

Регистрация участников: на сайте www.investincherkasyregion.uba.in.ua

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