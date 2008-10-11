"Девушка Джеймса Бонда" на даче украинского Президента (фото)

Украинская модель и актриса Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в новом фильме ”Квант милосердия”, побывала в гостях на даче украинского Президента. Встреча Ольги Куриленко и Екатерины Ющенко прошла в селе Новые Безрадичи под Киевом, куда голливудская кинозвезда приехала со своей матерью.

Куриленко прилетела из Парижа, где она живет последние 14 лет, в Киев 8 октября на презентацию фильма ”Квант милосердия”. В тот же день украинским журналистам показали фрагменты новой бондианы.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН