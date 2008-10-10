В Тернопольской области об милиционера поломали вилы

В Тернопольской области объявлен в розыск 49-летний мужчина, который жестоко избил участкового.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН следователь прокуратуры Бучачского района Николай КОВАЛЬЧИН, отметив, что инцидент произошел в пгт. Золотой Поток.

“На мужчину поступили две жалобы – одна о рукоприкладстве, другая – об оскорблении нецензурными словами. Участковый со своим помощником и председателем сельсовета пошли к мужчине, чтобы взять у него объяснения”, – отметил Н.КОВАЛЬЧИН. Однако, по словам следователя, как только милиционеры зашли во двор, хозяин неожиданно изо всех сил ударил 27-летнего участкового в переносицу. “Участковый потерял сознание, а мужчина, между тем, рукояткой вил нанес ему удар по спине, после чего деревянная рукоятка переломилась. Часть с вилами отлетела в сторону, а оставшейся частью рукоятки мужчина ударил участкового еще и по голове, после чего сразу сбежал”, – сообщил Н.КОВАЛЬЧИН.

По его словам, все произошло настолько внезапно, что молодой помощник участкового не успел сориентироваться и не принял мер, чтобы задержать правонарушителя.

После инцидента пострадавшего милиционера направили в районную больницу Золотого Потока. Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы на голове. Сейчас он находится на стационарном лечении.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – нанесение телесных повреждений работнику правоохранительных органов при выполнении им служебных обязанностей.