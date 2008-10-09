Ассоциация деятелей игорного бизнеса обвиняет налоговую в неправомерных штрафах операторов игорного бизнеса.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент ассоциации Сергей ТРЕТЬЯКОВ.

Он сообщил, что на протяжении нескольких последних месяцев органы налоговой службы регулярно проводят массовые проверки компаний, работающих в сфере игорного бизнеса. Предметом этих проверок является соблюдение законодательства относительно использования регистраторов расчетных операций на игровых автоматах, в то время как данный вопрос неоднозначно урегулирован в законодательстве.

Президент ассоциации рассказал, что, согласно законам, учет обращения наличных средств осуществляется при помощи одной из любых специализированных кассовых систем, внесенных в соответствующий государственный реестр. Однако, по словам С.ТРЕТЬЯКОВА, несмотря на это, отдельные представители налоговой службы активно побуждают операторов рынка к приобретению компьютерно-кассовой системы «Фискал», в противном случае при проведении повторных проверок они угрожают налагать на компанию штрафные санкции из расчета 340 грн. с каждого игрового автомата.

С.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что проверки начались за два месяца до внесения «Фискала» в государственный реестр, при этом он является лишь одним из видов отдельных кассовых систем, внесенных в реестр, и не решает проблем фискализации. Сами штрафные санкции фактически применялись за отсутствие в игровых автоматах фискальных блоков, которых не по вине предпринимателей вообще в них не было.

Президент ассоциации заявил, что по состоянию на 6 октября общая сумма штрафных санкций достигла сотен тысяч гривен, и операторы игорного рынка были вынуждены обратиться в суды с многочисленными исками. По словам С.ТРЕТЬЯКОВА, иски были удовлетворены, чем подтверждена незаконность действий налоговых инспекций.