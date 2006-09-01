Официантке дали на чай 10000 долларов

Официантка Синди Кьеноу в баре Applebee в Канзасе получила чаевые в десять тысяч долларов США, сообщает Associated Press. Официантка рассказала журналистам, что регулярно обслуживала щедрого клиента на протяжении трех лет. Он приходил несколько раз в месяц и всегда садился в углу заведения. Все это время человек, имя которого администрация Applebee решила не раскрывать журналистам, щедро давал на чай.

За две недели до своего экстравагантного поступка, он оставил Синди сто долларов, в то время как его общий счет составил 26 долларов. Тогда этот жест сильно удивил девушку, но главный шок был впереди.

Когда Синди подошла рассчитывать клиента в следующий раз, он не стал переворачивать чек, на котором значилась сумма счета плюс 10 тысяч долларов. "Это не шутка, - пояснил посетитель, - теперь ты сможешь купить себе что-нибудь действительно приятное, правда?". В ответ на это растерявшаяся официантка смогла только утвердительно кивнуть. Теперь она надеется, что клиент зайдет еще раз, чтобы поблагодарить его как следует.

В то же время Applebee в ближайшее время планирует обналичить чек и отдать деньги Синди. Она думает выполнить пожелание таинственного дарителя и купить себе джип, о котором давно мечтала.

Лента.ру