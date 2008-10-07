Джонни Депп получит деньги, каких не было даже у Джека Воробья

В истории голливудских гонораров побит новый рекорд: 56,5 млн долларов получит американский актер Джонни Депп, если исполнит роль капитана Джека Воробья в четвертой части "Пиратов Карибского моря". Ранее рекордного гонорара удостоился лауреат премии "Оскар" Том Хэнкс, получивший чуть более 51 млн долларов за роль в сиквеле ленты "Код да Винчи".

Первые три части "Пиратов Карибского моря" с участием Джонни Деппа принесли компании Walt Disney около 2,68 млрд долларов. По данным издания The Sun, вероятнее всего, исполнители других ведущих ролей, Орландо Блум и Кира Найтли, в проект не вернутся.

Что касается Деппа, то он уже заявлял, что не прочь сыграть в продолжении "Пиратов". По словам источника британского издания, сумма, предложенная Деппу, "непомерная, однако новый фильм не может быть без Джека Воробья".