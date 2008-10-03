Из-за пшена в Киеве сегодня разбились 9 машин: есть погибшие (фоторепортаж)

Сегодня ночью в Киеве на ул. Е. Телиги произошло сразу несколько аварий, причиной которых стало рассыпанное пшено!

Как сообщает "Друга смуга", первым, кто поскользнулся, стал водитель Mitsubishi Lancer, ехавший со стороны ул. Мельникова в сторону ул. Фрунзе. При наезде на зерно, его отбросило на полосу встречного движения, по которой двигался Volkswagen Transporter. В результате, рассыпанное зерно обернулось трагедией. Серьезные травмы получили находившиеся в микроавтобусе. А вот водитель и пассажир Lancer (двое мужчин) скончались на месте. О повреждениях автомобилях говорить нечего.

Пока сотрудники ГАИ оформляли данное ДТП, произошло еще две аварии. На сей раз можно смело сказать, что их спровоцировало не столько зерно, сколько «заботливость» гаишников. Они даже не побеспокоились о том, чтобы установить предупредительные знаки или принять другие меры предосторожности. Всем известно, кто делает работу дважды - поэтому вместо оформления одного ДТП, пришлось оформлять еще несколько. Итак, следующими на очереди стали ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110, но к счастью удар был не сильным и никто не пострадал. После – догнали друг друга два Mitsubishi Lancer и Mercedes Sprinter. Кроме того, по касательной врезались Nissan и Daewoo Lanos. В общей сложности, на одной улице столкнулись 9 автомобилей. И по большому счету все это произошло по глупости, и избежать такого исхода событий можно было...

Лишь после того, как Телиги превратилась в улицу разбитых машин, было решено поставить сверху патрульную машину ГАИ с включенными мигалками.