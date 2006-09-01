Зачем в российских СМИ очерняют донетчан?

Как и предвиделось, в некоторых российских СМИ предпринята очередная атака на Украину. В этот раз жертвами стали жители донецкого региона, на территории которого потерпел катастрофу российский самолет Ту-154.

Первая попытка очернить украинцев путем обвинения донецких и харьковских диспетчеров была осуществлена сразу после аварии. Еще и черных ящиков не нашли, а в российских СМИ уже гуляла информация о “расшифровках”, в которых якобы диспетчеры дают приказ летчикам едва ли не брать штурмом грозовой фронт. Эта попытка закончилась неудачей, поскольку уже известно, что самолет упал по вине экипажа, который допустил ошибку.

Сразу делается вторая попытка очернения: в российских газетах и Интернете появляется информация о якобы мародерстве на месте катастрофы. Жители Донецкой области едва ли не стаями слетаются на добычу, а местные стражи порядка, призванные охранять район падения самолета, сами потакают мародерам. Чего только стоит заголовок в одной из газет – “Мародеры сняли украшения с жертв Ту-154”. Или пассаж: “И хотя в средствах массовой информации и на официальном уровне говорятся много патетических слов о том, как Россия и Украина в едином порыве предается скорби по жертвам трагедии, проза жизни все равно прорывается наружу”.

Ложь очевидна, ее даже неудобно как-то опровергать.

И если бы речь шла не о трагедии, постигшей российский народ, то все эти обвинения звучали бы просто глупо. А тут... От такого цинизма остается лишь развести руками.

И спросить: а зачем россиянам эти спецоперации по очернению украинцев?

Неужели для того, чтобы показать, что вокруг России скопились одни враги, потому нужно “сплочаться и давать отпор”? “Наружу прорывается” та “проза жизни”, что некоторые “друзья” украинцев в кабинетах уже не могут остановиться, а народ нуждается в очередной дозе наркотика.

Оксана Охримчук, Киев – Москва