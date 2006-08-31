Расшифровка ”черных ящиков” разбившегося под Донецком Ту-154 завершена

09:34, 31 августа 2006
Разное
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Об этом Рудьковский сказал российским журналистам

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что расшифровка «черных ящиков" пассажирского самолета Ту-154 завершена, и вины украинских диспетчеров в катастрофе нет.

Об этом он заявил в интервью российским журналистам, передает «Эхо Москвы».

В то же время в телефоном беседе с корреспондентом УНИАН на вопрос, насколько достоверна данная информация, Н.РУДЬКОВСКИЙ посоветовал обратиться в приемную министра транспорта. «Почему вы мне звоните на мобильный, перезвоните в приемную министра», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

 

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