Расшифровка ”черных ящиков” разбившегося под Донецком Ту-154 завершена

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что расшифровка «черных ящиков" пассажирского самолета Ту-154 завершена, и вины украинских диспетчеров в катастрофе нет.

Об этом он заявил в интервью российским журналистам, передает «Эхо Москвы».

В то же время в телефоном беседе с корреспондентом УНИАН на вопрос, насколько достоверна данная информация, Н.РУДЬКОВСКИЙ посоветовал обратиться в приемную министра транспорта. «Почему вы мне звоните на мобильный, перезвоните в приемную министра», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.