Расшифровка ”черных ящиков” разбившегося под Донецком Ту-154 завершена
09:34, 31 августа 2006Разное
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Об этом Рудьковский сказал российским журналистам
Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что расшифровка «черных ящиков" пассажирского самолета Ту-154 завершена, и вины украинских диспетчеров в катастрофе нет.
Об этом он заявил в интервью российским журналистам, передает «Эхо Москвы».
В то же время в телефоном беседе с корреспондентом УНИАН на вопрос, насколько достоверна данная информация, Н.РУДЬКОВСКИЙ посоветовал обратиться в приемную министра транспорта. «Почему вы мне звоните на мобильный, перезвоните в приемную министра», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.
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