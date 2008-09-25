В ВР придумали, как использовать биг-борды

Председатель подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам рекламы Елена КОНДРАТЮК призывает операторов рекламного рынка инициировать кампанию социальной рекламы о безопасности дорожного движения.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Е.КОНДРАТЮК по поводу принятия парламентом закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регуляции отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения”.

“Сегодня Верховная Рада Украины при принятии закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регуляции отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» поддержала позицию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации, профессиональных общественных организаций, представителей рынка внешней рекламы и отказалась включать в соответствующий закон положения, которые, в случае их принятия, нанесли бы значительный ущерб сфере внешней рекламы, привели бы к существенному уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты, привели бы к банкротству многих компаний, ликвидации нескольких тысяч рабочих мест”, - отмечается в комментарии.

В то же время, как председатель подкомитета по вопросам рекламы, Е.КОНДРАТЮК призывает ведущих операторов рынка внешней рекламы, профессиональные общественные организации уделить внимание вопросам безопасности дорожного движения и инициировать соответствующую кампанию социальной рекламы, чтобы доказать обществу, властным институтам, что носители внешней рекламы не только являются малозначимыми факторами влияния на возможность создания аварийной ситуации, но и могут существенно влиять на улучшение состояния безопасности движения на автодорогах, повышение уровня водительской культуры и тому подобное.

По мнению Е.КОНДРАТЮК, на взвешенную позицию парламентариев относительно сферы внешней рекламы операторы рынка должны дать адекватный ответ, предпринять реальные шаги, которые бы показали, что предприятия сферы внешней рекламы осознают свою социальную ответственность в вопросе безопасности дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регуляции отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Законом, в частности, увеличивается размер штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение будет составлять 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за совершение грубых нарушений правил дорожного движения. В частности, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора будет составлять 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 1360-2550 грн.