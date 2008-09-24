Грабительницу с лишним весом опознали по виду сзади

Немецкая полиция задержала женщину, которую подозревают в ограблении банка, сообщается на сайте Ananova. Свидетели смогли опознать ее по особенностям телосложения.

Несколько недель назад неизвестная женщина в маске, угрожая сотрудникам банка оружием, заставила их отдать ей дневную выручку. Она унесла примерно 25 тысяч долларов. Свидетели заявили полиции, что к особым приметам грабительницы можно было отнести "очень большие ягодицы" и "мощные бедра".

Некоторое время спустя один из свидетелей того ограбления увидел в очереди в кассу женщину, которая сзади выглядела точно так же, как грабительница. Он позвонил в полицию и сообщил об увиденном. Свою уверенность в том, что ягодицы женщины в очереди принадлежат грабительнице, свидетель аргументировал словами "забыть нечто таких размеров просто невозможно".

Прибывшая полиция арестовала подозреваемую. Это оказалась 26-летняя Сандра Майзер. При ней обнаружили лыжную маску и оружие. Предположительно, она хотела повторить преступление. Если ее признают виновной в предыдущем ограблении, ей грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Лента.ру