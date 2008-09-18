"Тойота" столкнулась с микроавтобусом: 10 пострадавших
14:15, 18 сентября 2008Разное
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ДТП в Киевской области
В Киевской области в результате аварии пассажирского микроавтобуса пострадали 10 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера на 24-м километре автодороги Борисполь-Днепропетровск водитель автомобиля "Тойота" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Daimler Chrysler". Травмированы водитель и семь пассажиров микроавтобуса, а также два пассажира "Тойоты".
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