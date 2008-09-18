"Тойота" столкнулась с микроавтобусом: 10 пострадавших

В Киевской области в результате аварии пассажирского микроавтобуса пострадали 10 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера на 24-м километре автодороги Борисполь-Днепропетровск водитель автомобиля "Тойота" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Daimler Chrysler". Травмированы водитель и семь пассажиров микроавтобуса, а также два пассажира "Тойоты".