На месте ДТП погиб инспектор ГАИ

Вчера, 16 сентября, около 16.00, на отрезке международной автотрассы Киев-Чоп, в пригороде районного центра Николаев Львовской области, во время исполнения служебных обязанностей трагически погиб 32-летний инспектор Львовского взвода Госавтоинспекции.

Как сообщил УНИАН начальник ВЗГ ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, сотрудник ГАИ работал на месте ДТП, совершенного автомобилем «Митцубиси» неподалеку от города Николаева.

Инспектор составлял протокол обстоятельств ДТП и проводил разметку места происшествия. В это время на большой скорости на отрезок дороги, который был обозначен специальными отметками, что «проводится обследование места ДТП», на большой скорости выехал автомобиль «Ауди» темно-синего цвета, который совершил наезд на инспектора ГАИ.

По словам Д.ХАРЧУКА, 32-летний работник милиции погиб на месте происшествия.

Свидетель трагедии, водитель автомобиля «Митцубиси», сообщил, что мужчина, который находился за рулем «Ауди», бросив автомобиль на месте ДТП, исчез в неизвестном направлении.

«Установлен владелец «Ауди», сейчас проводятся мероприятия по поиску лица, находившегося за рулем автомобиля «Ауди» темно-синего цвета. Согласно предварительной версии экспертов, водитель «Ауди» на большой скорости, не справившись с управлением на скользкой трассе, совершил наезд на работника милиции. Не исключено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводятся активные поиски преступника. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - отметил Д.ХАРЧУК.