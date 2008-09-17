Библия описывает гигантскую катастрофу в Черном море

В Киеве презентовали научно-поисковую иллюстрированную книгу о библейском потопе “Боги, потопы и люди”.

Представление книги состоялось сегодня в агентстве УНИАН при участии автора книги Валентина МОИСЕЕНКО, а также директора издательства “Богдан”, опубликовавшего издание, Бориса ЛОГИНОВА.

По информации В.МОИСЕЕНКО, есть все доказательства того, что история библейского потопа связана именно с нашими предками и произошла 7,5 тыс. лет назад на территории Черного моря, где раньше, до всеобщего потепления, было пресноводное озеро. Автор отметил, что информация, изложенная в книге, основывается на научных исследованиях ученых разных стран о последствиях Черноморского потопа. Отмечалось также, что на то время уровень Черного озера был приблизительно на 200 метров ниже уровня мирового океана.

“Мы не знаем, прорвалась ли перепонка, отделявшая современный пролив Босфор от Черного моря, сама по себе, была ли она размыта, было ли землетрясение, но мы можем себе представить эту грандиозную картину, когда водопад силой несколько сотен ниагарских водопадов с высоты 200 метров около года-двух с огромным шумом, его было слышно на несколько сотен километров, падал в когда-то пресноводное Черное озеро. Для местных жителей такая катастрофа была как наказание богов”, - рассказал В.МОИСЕЕНКО.

По его словам, в результате были затоплены большие территории суши с поселениями людей. Тогда, по данным американских ученых, территорию северного Причерноморья населяли около 10 тыс. человек, а по данным европейских исследователей - около 200 тыс. Люди переселялись вверх по Дунаю, о чем свидетельствуют остатки многочисленных поселений второй половины шестого тысячелетия до Рождества Христова. Также известны поселения по Дону.

Как добавил автор, для полной картины библейского потопа нам не хватает ковчега и горы Арарат. “Как ни странно, они есть на Черном море. Вблизи города Геленджик находится небольшое курортное поселение Бетта – как мы знаем, это вторая буква греческого алфавита, и она имеет числовое значение ”2”, и прямо над ним небольшая гора, приблизительно метров 200 высотой, с двойной вершиной – она называется Арарат”, - отметил автор.

Когда произошел потоп, то, по словам В.МОИСЕЕНКО, могло случиться так, что судно с каким-то известным жрецом или царем было выброшено на эту гору Арарат, и вполне вероятно, что на этом корабле были какие-то животные и птицы, что и послужило началом будущей легенды о ковчеге Ноя.

В книге сделан обобщающий анализ легенд разных народов о Всемирном потопе как о мифе-предупреждении человечеству – о страшном наказании за отказ жить в соответствии с заповедями Божьими.

В.ЛОГИНОВ сообщил, что уже сейчас книга поступает для продажи в сеть магазинов города. Ее стоимость - около 13 грн. Тираж составляет 5 тыс. экземпляров. Книга издана на украинском и английском языках. Планируется, что следующий тираж уже выйдет дополненным.

Издание осуществлено в рамках проекта “Неизвестная Украина” под руководством и при официальной поддержке Игоря КУРУСА.

Участники проекта выразили надежду, что книга даст толчок для детального исследования этой тематики и для начала серьезных научных и археологических работ.