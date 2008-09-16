Для короля Швеции на Херсонщине построили европроселок

В Херсонской области открыта новопостроенная автомобильная дорога европейского образца, которая соединила село Змиевка с большим областным транспортным путем.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской областной государственной администрации, сдача объекта приурочена к посещению в октябре этого года королем Швеции исторического шведского поселения на территории области.

Автомобильная дорога имеет статус местного значения Т-04-03 (Маръянское-Берислав до а/д Р-47) протяжностью 4 км (новое направление).

На торжества по случаю открытия автомобильного пути прибыл председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадим ГУРЖОС и глава Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ.

"Отныне село Змиевка не будет оторвано от области, а такое современное соединение даст возможность поднять экономику населенного пункта и также решит много вопросов, связанных с транспортировкой товаров народного потребления и произведенной продукции", - отметил губернатор.