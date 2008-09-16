Пассажир авто до смерти забил пешехода, который мешал движению

В Запорожье пассажир автомобиля до смерти забил пешехода, который находился на проезжей части.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на центр общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Инцидент произошел на перекрестке Набережной магистрали и улицы Глиссерной в минувшую субботу.

32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался из парка отдыха "Дубовый Гай". Он остановился на дороге, где в это время было интенсивное движение транспорта.

"Живое препятствие" раздражало многих водителей, но, игнорируя их словесные замечания, виновник аварийной ситуации оставался посреди дороги.

В это время вблизи с ним на легковом автомобиле проезжали двое молодых людей. 20-летний пассажир авто не стал читать нотации выпившему гражданину, а сразу приступил к более внушительным методам.

Он выскочил из машины и нанес мужчине несколько ударов в область головы, от чего пострадавший потерял сознание. Оставив его прямо на дороге, парни немедленно скрылись.

Пострадавшего доставили в 5-ю городскую больницу, у него констатировали перелом черепа и множественные травмы лица. Менее чем через час от полученных травм он скончался.

Работники милиции задержали автомобиль на территории Жовтневого района Запорожья. В отношении 20-летнего пассажира автомобиля возбуждено уголовное дело по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Ведется следствие.