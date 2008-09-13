Документ об основании Черновцов остается в Москве

Один из депутатов Черновицкого городского совета, бывший президент футбольного клуба «Буковина» Валерий САРАФИНЧАН подарил городу копию грамоты с первым упоминанием о Черновцах, которому в октябре этого года исполняется 600 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, копия изготовлена на 200-летней бумаге, она повторяет текст, стиль и даже визуальные дефекты оригинала. А сам оригинал грамоты господаря Молдовы Александра ДОБРОГО хранится в Москве в фондах государственного Исторического музея.

Страховая стоимость грамоты составляет 1 миллион 200 тысяч евро. Лишь за право увидеть оригинал депутат-предприниматель заплатил 70 тысяч российских рублей.

По словам городского председателя Черновцов Николая ФЕДОРУКА, копия грамоты будет храниться в Черновицком краеведческом музее на самом почетном месте.

Справка УНИАН. В 2007 году Черновицкий городской председатель обратился к послу России в Украине Виктору ЧЕРНОМЫРДИНУ с просьбой способствовать временному экспонированию грамоты в Черновцах во время празднования 600-летия города. Украинский МИД также обращался к российской стороне с подобной просьбой, однако на эти обращения был получен отказ.