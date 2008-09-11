Эксперты назвали топ-10 самых резонансных событий августа

Эксперты называют самым резонансным событием августа поездку Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Тбилиси в разгар российско-грузинского конфликта и поддержка Украиной Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН рейтинге резонансных событий Украины, подготовленном Коммуникационной группой PRT совместно с исследовательским центром «Элвисти» и компанией «Мониторинг СМИ Украины».

Более 100 независимых ведущих экспертов из разных сфер деятельности в номинации «Политика» топ-10 наиболее резонансных событий» на первое место рейтинга поставили события, связанные с российско-грузинским конфликтом, и обострение, в связи с ним, взаимоотношений Украины и России.

На втором месте, по мнению экспертов, - удачное выступление Украинской сборной на Олимпиаде в Китае.

Далее в «политической» десятке эксперты расположили события следующим образом: скандал вокруг связей премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с Россией; гибель в ДТП депутата Верховной Рады от фракции "Блок Литвина» Михаила Сироты; введение новых правил о пребывании Черноморского флота России на территории Украины; проведение военного парада в честь 17-й годовщины Независимости Украины; повторное рассмотрение Апелляционным судом жалобы Давида ЖВАНИИ по поводу подделки документов для получения им украинского гражданства; модификация системы голосования в сессионном зале парламента; возбуждение уголовного дела Генеральной прокуратурой Украины в отношении должностных лиц Международного аэропорта "Киев"; настаивание БЮТ об увольнении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ.

В сообщении отмечается, что первой «ласточкой» политической поддержки Украиной Грузии стало сокращение поставок украинского мяса в Россию на 300 тысяч тонн. Но, как прогнозируют специалисты, давление России может усилиться по основным экономическим вопросам в самое ближайшее время.

Первая десятка событий августа в номинации «Экономика»: увеличение Кабмином авансовой помощи для пострадавших от паводка на Западной Украине; Помощь правительства Ю.ТИМОШЕНКО Грузии в размере 30 млн. грн.; снижение правительством налоговых отчислений для застройщиков жилья; подписание В.ЮЩЕНКО Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»; установление Кабмином закупочного минимума на зерно; расследование АМКУ необоснованного выставления задолженности потребителям "Киевэнерго"; сокращение поставок украинского мяса в Россию на 300 тыс. тонн.; запуск в работу "Укрнафтой" самой мощной нефтяной скважины в Украине; предложение Минэкономики создать «Украинскую компанию страхования экспорта»; задержание контрабанды радиотехники и одежды на 1 млн. долл.