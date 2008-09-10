Есть идея: кольцо 50-80-этажных зданий вокруг центра Киева

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры приняла за основу градостроительную Концепцию размещения высотных домов и сооружений в столице на период до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято вчера на заседании комиссии.

Члены комиссии поручили подготовить более расширенную документацию указанной концепции для рассмотрения и изучения в других профильных комиссиях горсовета, а также поручили Главному управлению градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды подать в Киевсовет свои предложения и замечания по этому документу.

Предложена к рассмотрению концепция, разработанная по заказу Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна ООО “Академия архитектуры”. К участию в ее разработке привлечены ведущие специалисты по вопросам архитектуры и градостроительства столицы.

Документ разработан с целью упорядочения возведения высотных зданий в городе и создания градостроительной основы для дальнейшей застройки города и формирования пространственных ориентиров в массивах городской застройки возле станций метрополитена и главных городских магистралей.

Общая стоимость реализации концепции, по предварительным подсчетам, согласно объяснительной записке, будет составлять около 7 миллиардов условных единиц.

Наработанный соответствующий проект решения Киевсовета предусматривает одобрить градостроительную концепцию размещения высотных домов и сооружений, согласно которой будет определена зона, где не допускается размещение высотных сооружений, в частности, в историческом центре, в исторических ареалах, в зонах охраны памятников культурного наследия, на днепровских склонах.

Предлагается сформировать внутреннее кольцо за пределами центральной исторической части в составе десяти высотных градостроительных комплексов многофункционального назначения с предельной этажностью до 50-80 этажей. Это, в частности, возможно, на Рыбальском полуострове, в районе Нижней Телички, а также на таких главных площадях города, как Московская, Лыбидская, а также в районе станции метро “Дорогожичи”и Протасова Яра.

Как отметила начальник управления аналитически-научных исследований Центра градостроительства и архитектуры Татьяна НЕЧАЕВА, которая выступала с докладом по концепции, определенные территории для многоэтажной застройки будут иметь отдельные дома с этажностью 50-80 этажей, и эта этажность будет снижаться до уровня рядовой застройки, окружающей эти территории.

Концепция предусматривает создание внешнего кольца в зонах въездов в город из регионов в составе шести высотных градостроительных комплексов поверхностностью до 100-120 этажей региональных многофункциональных центров для выполнения деловых столичных функций.

Т.НЕЧАЕВА также сообщила о предложениях по формированию акцентных центров на массивах жилой застройки, где будет допускаться строительство до 15 высотных зданий общественно-жилищного назначения этажностью до 50 этажей.

По ее словам, концепция учитывает размещение паркингов. Также документ учитывает норму плотности застройки и плотности населения на территориях высотной застройки.

Вопрос о том, как в дальнейшем поступать с разрешениями, которые уже предоставлены для возведения высотных зданий в центре города, будет прорабатываться специалистами и депутатами Киевсовета.