Чем Президент будет угощать гостей на приеме

На приеме у президента в четверг вечером гостей будут угощать белым и красным вином и "очень скромной закуской".

Об этом в интервью двум интернет-изданиям сообщил гуманитарный вице-премьер Дмитрий Табачник.

"Будут белые и красные вина и очень скромные закуски, а еще будет общение", - сказал он. По его словам, президент выступит перед присутствующими с 5-минутным тостом, "больше официальных тостов не будет".

По словам Табачника, на прием приглашены народные депутаты, члены правительства, бывшие президенты и руководители правительства, председатели облсоветов, а также представители научной и творческой интеллигенции.

На вопрос, почему прием не отменен, как другие праздничные мероприятия, Табачник отметил: "Траур был вчера, он продолжался 24 часа. Сегодня его нет, но оргкомитет обратился к президенту с предложением сохранить все государственные церемонии, но перенести развлекательные мероприятия".

Украинская правда