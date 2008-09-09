Программа мероприятий на Столичном Автошоу - 2008
Время проведения – с 12 по 14 сентября 2008 года на Столичном шоссе, 90
Внимание! Посещение пресс-конференций – только по предварительной аккредитации.
Аккредитоватся на пресс-конференции Столичного Автошоу можно в Интернете: http://www.autoshow.kiev.ua/media_accreditation.htm
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Столичного Автошоу:
Тел. 201 15 07
pr@ukravto.ua
12 сентября, пятница
|Место
|Время
|Мероприятие
|Участники
|Пресс-центр
|10.00 – 12.00
|Заявочная пресс-конференция УкрАВТО для представителей СМИ Фуршет
|УкрАВТО: Михалева И.А. Васадзе Т.Ш. Папашев О.Х. Евдокименко Н. Возняк Я.· Специальные гости:Заместитель Министра промышленной политики Украины Падалко В.Г.
|Главная сцена
|12.00 – 13.00
|Официальное открытие Столичного Автошоу
|Стенд ЗАЗ
|13.30 – 13.45
|Вручение лицензии на производство автомобилей и автобусов №1
Министр промышленной политики Украины Новицкий В.С.
Почетный Президент Корпорации УкрАВТО Васадзе Т.Ш.
|Стенд ЗАЗ
|13.45 – 14.00
|Просмотр Министром промышленной политики Украины стендов участников Столичного Автошоу
|Пресс-центр
|14.00 – 14.30
|Пресс-конференция компании АвтоКапитал
1. В. Степаненко 2. Г. Мюллер
3. М. Процак (GLK, акция ML, GL)
4. Е. Букреева (Chrysler, Jeеp, Dodge)
5. Ю.Аркушина (Actros)
|Стенд Mercedes-Benz
|14.30 – 15.00
|Презентация Mercedes-Benz GLK
|Старт из Пресс-центра
|15.15 – 15.45
|Экскурсия для журналистов по обновленному сервисному центру GM на Столичном
|Стенд Сhery
|16.00 – 16.40
|Пресс-конференция СИ ЭЙ АВТОМОТИВ, Презентация Chery M-12 1
|1.Поврозник В.В.,
2. Голумбиевский В.А.,
3. Иванов В.А.,
4. Zhou Biren
|Пресс-центр
|16.40 – 17.10
|Пресс-конференция UKRAVTO PETROL DISTRIBUTION
1. Пригара Ярослав – Укравто Петрол Дистрибьюшн
2. Michael Mgaloblishvili
3. Danielle Habbiger - BNP Paribas
4. Angela Terrier - BNP Paribas
5. Sami Kasmi - Fortis Bank
6. Ben Rudge - Vitol SA
13 сентября, суббота
|Место
|Время
|Мероприятие
|Участники
|Перед стендом Mercedes-Benz
|12.00 – 13.00
|Караоке на Столичном
|ул. Новопироговская
|13.00 – 13.30
|Старт Автопарада любительских клубов
|Главная сцена
|14.00 – 15.00
|Свадьба на СтоличномВыступление Ани Лорак
|Стенд Nissan
|15.30 – 16.00
|Nissan-show Не пропустите! Такого вы еще не видели!