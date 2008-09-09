Программа мероприятий на Столичном Автошоу - 2008

Время проведения – с 12 по 14 сентября 2008 года на Столичном шоссе, 90

Внимание! Посещение пресс-конференций – только по предварительной аккредитации.

Аккредитоватся на пресс-конференции Столичного Автошоу можно в Интернете: http://www.autoshow.kiev.ua/media_accreditation.htm

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Столичного Автошоу:

Тел. 201 15 07

pr@ukravto.ua



12 сентября, пятница

Место Время Мероприятие Участники Пресс-центр 10.00 – 12.00 Заявочная пресс-конференция УкрАВТО для представителей СМИ Фуршет УкрАВТО: Михалева И.А. Васадзе Т.Ш. Папашев О.Х. Евдокименко Н. Возняк Я.· Специальные гости:Заместитель Министра промышленной политики Украины Падалко В.Г. Главная сцена 12.00 – 13.00 Официальное открытие Столичного Автошоу Стенд ЗАЗ 13.30 – 13.45 Вручение лицензии на производство автомобилей и автобусов №1 Министр промышленной политики Украины Новицкий В.С. Почетный Президент Корпорации УкрАВТО Васадзе Т.Ш. Стенд ЗАЗ 13.45 – 14.00 Просмотр Министром промышленной политики Украины стендов участников Столичного Автошоу Пресс-центр 14.00 – 14.30 Пресс-конференция компании АвтоКапитал 1. В. Степаненко 2. Г. Мюллер 3. М. Процак (GLK, акция ML, GL) 4. Е. Букреева (Chrysler, Jeеp, Dodge) 5. Ю.Аркушина (Actros) Стенд Mercedes-Benz 14.30 – 15.00 Презентация Mercedes-Benz GLK Старт из Пресс-центра 15.15 – 15.45 Экскурсия для журналистов по обновленному сервисному центру GM на Столичном Стенд Сhery 16.00 – 16.40 Пресс-конференция СИ ЭЙ АВТОМОТИВ, Презентация Chery M-12 1 1.Поврозник В.В., 2. Голумбиевский В.А., 3. Иванов В.А., 4. Zhou Biren

Пресс-центр 16.40 – 17.10 Пресс-конференция UKRAVTO PETROL DISTRIBUTION 1. Пригара Ярослав – Укравто Петрол Дистрибьюшн 2. Michael Mgaloblishvili 3. Danielle Habbiger - BNP Paribas 4. Angela Terrier - BNP Paribas 5. Sami Kasmi - Fortis Bank 6. Ben Rudge - Vitol SA

13 сентября, суббота