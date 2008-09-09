Программа мероприятий на Столичном Автошоу - 2008

12:14, 09 сентября 2008
Разное
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Время проведения – с 12 по 14 сентября 2008 года на Столичном шоссе, 90
Внимание! Посещение пресс-конференций – только по предварительной аккредитации.
Аккредитоватся на пресс-конференции Столичного Автошоу можно в Интернете: http://www.autoshow.kiev.ua/media_accreditation.htm

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Столичного Автошоу:
Тел. 201 15 07
pr@ukravto.ua
 

 12 сентября, пятница

МестоВремяМероприятиеУчастники
Пресс-центр10.00 – 12.00Заявочная пресс-конференция УкрАВТО для представителей СМИ Фуршет УкрАВТО: Михалева И.А. Васадзе Т.Ш. Папашев О.Х. Евдокименко Н. Возняк Я.· Специальные гости:Заместитель Министра промышленной политики Украины Падалко В.Г.
Главная сцена12.00 – 13.00Официальное открытие Столичного Автошоу 
Стенд ЗАЗ13.30 – 13.45Вручение лицензии на производство автомобилей и автобусов №1

Министр промышленной политики Украины Новицкий В.С.

Почетный Президент Корпорации УкрАВТО Васадзе Т.Ш.

Стенд ЗАЗ13.45 – 14.00Просмотр Министром промышленной политики Украины стендов участников Столичного Автошоу 
Пресс-центр14.00 – 14.30Пресс-конференция компании АвтоКапитал

1. В. Степаненко 2. Г. Мюллер

3. М. Процак (GLK, акция ML, GL)

4. Е. Букреева (Chrysler, Jeеp, Dodge)

5. Ю.Аркушина (Actros)

Стенд Mercedes-Benz14.30 – 15.00Презентация Mercedes-Benz GLK 
Старт из Пресс-центра15.15 – 15.45Экскурсия для журналистов по обновленному сервисному центру GM на Столичном 
Стенд Сhery16.00 – 16.40Пресс-конференция СИ ЭЙ АВТОМОТИВ, Презентация Chery M-12 11.Поврозник В.В.,

2. Голумбиевский В.А.,

3. Иванов В.А.,

4. Zhou Biren
 

Пресс-центр16.40 – 17.10Пресс-конференция UKRAVTO PETROL DISTRIBUTION

1. Пригара Ярослав – Укравто Петрол Дистрибьюшн

2. Michael Mgaloblishvili

3. Danielle Habbiger - BNP Paribas

4. Angela Terrier - BNP Paribas

5. Sami Kasmi - Fortis Bank

6. Ben Rudge - Vitol SA

 13 сентября, суббота

 

МестоВремяМероприятиеУчастники
Перед стендом Mercedes-Benz12.00 – 13.00Караоке на Столичном 
ул. Новопироговская13.00 – 13.30Старт Автопарада любительских клубов 
Главная сцена14.00 – 15.00Свадьба на СтоличномВыступление Ани Лорак 
Стенд Nissan15.30 – 16.00Nissan-show Не пропустите! Такого вы еще не видели! 

 

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