Что случилось с Ту-154?

На расшифровку самописцев Ту-154 уйдет не менее полутора месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН.

Он сообщил, что "самописцы будут отправлены в Москву в техническую комиссию Межгосударственного авиационного комитета, где совместно с представителями России и Украины будет идти расшифровка".

И.ЛЕВИТИН подчеркнул, что на расшифровку самописцев уйдет не менее полутора месяцев. "Около полутора месяцев уйдет на расшифровку самописцев", - уточнил министр транспорт РФ.

Он также указал, что найденные самописцы внешне находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 на месте падения Ту-154 начались поисковые работы, в результате которых были найдены оба «черных ящика».

Лайнер разбился в труднодоступной местности рядом с поселком Сухая Балка Донецкой области. На его борту находилось 160 пассажиров и десять членов экипажа. Все они погибли.

По предварительным данным, причинами катастрофы могли стать либо пожар на борту, либо плохие погодные условия. По другой версии, самолет мог превысить высоту полета, установленную техническим регламентом, в результате чего произошло "сваливание".