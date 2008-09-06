В реабилитационном центре для диких животных сейчас 10 пациентов
03:30, 06 сентября 2008Разное
1266 0
Куропатки, аист, ястребы и лисичка
При Галицком Национальном природном парке Ивано-Франковской области (возле города Галич) открылся реабилитационный центр для диких животных.
Об этом УНИАН сообщили в дирекции природного парка.
Больных животных здесь обследуют, оказывают медицинскую помощь. Проживают они в центре до полного выздоровления, после чего их выпускают на волю.
Больных животных в реабилитационный центр приносят лесники, работники парка, жители окружающих сел, которые случайно нашли их.
Сейчас в реабилитационном центре на оздоровлении находится 10 диких животных. Это куропатки, аист, ястребы и маленькая лисичка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter