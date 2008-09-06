В реабилитационном центре для диких животных сейчас 10 пациентов

При Галицком Национальном природном парке Ивано-Франковской области (возле города Галич) открылся реабилитационный центр для диких животных.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции природного парка.

Больных животных здесь обследуют, оказывают медицинскую помощь. Проживают они в центре до полного выздоровления, после чего их выпускают на волю.

Больных животных в реабилитационный центр приносят лесники, работники парка, жители окружающих сел, которые случайно нашли их.

Сейчас в реабилитационном центре на оздоровлении находится 10 диких животных. Это куропатки, аист, ястребы и маленькая лисичка.