Под Киевом в ДТП погибли 10 человек, среди которых двое детей

В Киевской области во время столкновения грузовиков и маршрутки погибли 10 человек и 4 ранены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло сегодня утром, около 4.30, на 32 км автодороги Киев-Чоп, вблизи села Гуровщина Киевской области.

По данным департамента, сначала столкнулись два грузовика. Автомобиль „КамАЗ” с прицепом совершил наезд на „ЗИЛ-131”, который буксировал прицеп грузового автомобиля без осветительных приборов и остановился на дополнительной полосе движения. После столкновения прицеп „КамАЗа” частично перекрыл проезжую часть дороги. На такую ситуацию не успел отреагировать водитель микроавтобуса „Мерседес”, который двигался из Черновцов в Киев. На месте трагедии погибли десять человек, среди которых двое детей. Четверо пассажиров, в том числе один ребенок, получили ранения.

Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативные группы и представители департамента ГАИ МВД Украины. Предварительная причина аварии - возможное переутомление водителей и невнимательность за рулем.

Ранее Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщало, что в результате столкновения двух грузовиков и маршрутного такси под Киевом погибли девять и травмированы шесть человек.