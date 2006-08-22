Авиакомпания разъясняет расхождения в числе детей на борту Ту-154

Среди 160 пассажиров разбившегося под Донецком самолета Ту-154 находились 39 детей в возрасте до 12 лет и шестеро в возрасте до двух лет (они не занимают пассажирских мест), сообщил представитель авиакомпании Пулковские авиалинии. Поэтому информация подавалась как "154 пассажира и 6 детей". Данных о несовершеннолетних, старше 12 лет, компания пока не сообщила.

РИА "Новости"