Авиакомпания разъясняет расхождения в числе детей на борту Ту-154
17:45, 22 августа 2006Разное
1192
Дети до двух лет не считались пассажирами
Среди 160 пассажиров разбившегося под Донецком самолета Ту-154 находились 39 детей в возрасте до 12 лет и шестеро в возрасте до двух лет (они не занимают пассажирских мест), сообщил представитель авиакомпании Пулковские авиалинии. Поэтому информация подавалась как "154 пассажира и 6 детей". Данных о несовершеннолетних, старше 12 лет, компания пока не сообщила.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter