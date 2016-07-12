Круглый стол "Украино-польские отношения: стратегическое партнерство или клубок противоречий"
13 июля (среда) 2016 года в 11:00
в Институте Горшенина состоится круглый стол
"УКРАИНО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ИЛИ КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ"
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
Место и роль Польши во внешней политике Украины.
Обмен «открытыми письмами». Кто и как использует исторический аспект украино-польских отношений?
Экономическое сотрудничество Украины и Польши: анализ возможностей.
Логистический аспект. Как устранить огромные очереди на польско-украинской границе и кто за это ответственнен?
Итоги саммита НАТО в Варшаве. Чего следует ожидать Украине?
Участники круглого стола:
1. ЛУКАШ АДАМСКИЙ, вице-директор Центра польско-российского диалога и взаимопонимания
2. УЛЬЯНА ШТИБЕЛЬ, исполнительный директор Представительства Варшавской фондовой биржи в Украине
3. РОМАН СЕМЕНУХА, народный депутат Украины, член группы по межпарламентским связям с Республикой Польша
4. ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ, журналист, политический обозреватель
Модератор: ОЛЕГ БАЗАР, главный редактор LB.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание организатора дискуссии – Института Горшенина – в новостях об этом мероприятии является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).