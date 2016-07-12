13 июля (среда) 2016 года в 11:00

в Институте Горшенина состоится круглый стол

"УКРАИНО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ИЛИ КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

Место и роль Польши во внешней политике Украины.

Обмен «открытыми письмами». Кто и как использует исторический аспект украино-польских отношений?

Экономическое сотрудничество Украины и Польши: анализ возможностей.

Логистический аспект. Как устранить огромные очереди на польско-украинской границе и кто за это ответственнен?

Итоги саммита НАТО в Варшаве. Чего следует ожидать Украине?

Участники круглого стола:

1. ЛУКАШ АДАМСКИЙ, вице-директор Центра польско-российского диалога и взаимопонимания

2. УЛЬЯНА ШТИБЕЛЬ, исполнительный директор Представительства Варшавской фондовой биржи в Украине

3. РОМАН СЕМЕНУХА, народный депутат Украины, член группы по межпарламентским связям с Республикой Польша

4. ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ, журналист, политический обозреватель

Модератор: ОЛЕГ БАЗАР, главный редактор LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание организатора дискуссии – Института Горшенина – в новостях об этом мероприятии является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).