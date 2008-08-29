Блок Черновецкого просит ускорить строительство многоэтажных паркингов

Фракция Блока Черновецкого в Киевсовете просит Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО поручить КГГА ускорить реализацию Программы единого парковочного пространства в столице, в частности строительство многоэтажных паркингов.

Как говорится в заявлении этой фракции, переданном агентству УНИАН, к фракции Блока Черновецкого неоднократно обращались представители автокооперативов и владельцы гаражей с просьбой не допустить снесения действующих автостоянок и гаражей с последующей застройкой.

Заявители отмечают, что автовладельцы пользуются парковочными местами на протяжении длительного времени и их ликвидация приведет к значительным неудобствам. Кроме того, они утверждают, что являются добросовестными налогоплательщиками и из полученных средств за парковочные услуги также пополняется и городской бюджет, говорится в заявлении.

Но при всестороннем изучении данного вопроса было выявлено, что не все автостоянки и гаражи в разных районах города Киева имеют законные основания для размещения парковочных мест, и непонятно, кому платят киевляне за парковку, отмечают в Блоке Черновецкого .

Учитывая изложенное, фракция Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете обращается к Киевскому городскому председателю со следующей просьбой:

создать рабочую группу с целью создания перечня всех автостоянок и гаражей (всех форм собственности) в Киеве для выяснения юридического статуса земельных участков, на которых они расположены, и организаций, которые собирают плату за парковку, а также юридических взаимоотношений с органами городской власти;

разработать механизм решения конфликтных вопросов в этой сфере;

поручить исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) ускорить реализацию Программы единого парковочного пространства в Киеве, в частности строительство многоэтажных паркингов.