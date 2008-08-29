Командующий морской пехотой США обещает прислать России счет

Россия может получить от правительства США счет на 540 тысяч долларов за американские "хаммеры", которые были захвачены российскими военными в Грузии, сообщает в четверг газета "Лос-Анджелес таймс".

"Я думаю, что мы пошлем русским счет и скажем им: "Знаете, ребята, или заплатите, или верните наши машины назад. Мы так дела не делаем", - цитирует РИА "Новости" заявление командующего войсками морской пехоты США генерала Джеймса Конуэя, которому накануне на брифинге в Вашингтоне журналисты задали вопрос о дальнейшей судьбе "хамммеров".

Группа грузинских военнослужащих из 20 человек на четырех обычных и одном бронированном американских "хаммерах" была задержана российскими военными 18 августа в районе города Поти. США заявили, что Россия должна немедленно вернуть американское имущество.

Генштаб ВС РФ пока отвергает это требование, называя его "некорректным". Комментируя заявление из Вашингтона на этот счет, замначальника Генштаба генерал-полковник Анатолий Ноговицын заявил, что это требование США объясняется наличием в захваченных автомобилях определенной аппаратуры. По его словам, российские военные нашли "много интересного" в начинке этих автомобилей и продолжают работать над ней.

Конуэй же утверждает, что указанные машины не имеют секретной спутниковой аппаратуры связи и были поставлены в Грузию "вообще без радио".