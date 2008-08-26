Украинец пытался переплыть Керченский пролив
02:01, 26 августа 2008Разное
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Просто домой хотелось побыстрее
Российские и украинские пограничники задержали гражданина Украины, который вплавь попытался пересечь Керченский пролив, чтобы вернуться на родину из Краснодарского края.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, этот способ возвращения 20-летний украинец избрал потому, что у него не было документов, и уехать домой на транспорте ему было бы затруднительно.
Нарушитель попытался проплыть расстояние в четыре километра, но был задержан в море.
На территории Краснодарского края украинец проживал нелегально. Однако юридическое решение по факту его "заплыва" будет принято по законам Украины, куда его доставили российские пограничники.
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