Украинец пытался переплыть Керченский пролив

Российские и украинские пограничники задержали гражданина Украины, который вплавь попытался пересечь Керченский пролив, чтобы вернуться на родину из Краснодарского края.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, этот способ возвращения 20-летний украинец избрал потому, что у него не было документов, и уехать домой на транспорте ему было бы затруднительно.

Нарушитель попытался проплыть расстояние в четыре километра, но был задержан в море.

На территории Краснодарского края украинец проживал нелегально. Однако юридическое решение по факту его "заплыва" будет принято по законам Украины, куда его доставили российские пограничники.