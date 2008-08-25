ДТП в Крыму: 4 погибших, 5 раненых

В аварии в Крыму, на 632-м километре автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, погибли четыре человека, еще пять - травмированы.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Управления Госавтоинспекции в Крыму.

Водитель автомобиля БМВ (1991 года рождения, житель Джанкойского района АР Крым), двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, по неизвестным причинам не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части в кювет, где допустил наезд на дерево.

На месте ДТП погибли водитель и три пассажира. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.