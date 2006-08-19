МЧС эвакуирует жителей Новобогдановки

В связи со взрывами на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов принято решение об эвакуации жителей Новобогдановки.

Об этом сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МЧС в Запорожской области.

"Новобогдановка расположена в непосредственной близости от места происшествия. 2 снаряда уже попали в жилые дома на территории этого населенного пункта, поэтому принято решение об эвакуации вех жителей поселка", - сообщил собеседник агентства, отметив, что согласно оперативным данным около 25% жителей Новобогдановки уже покинули свои дома самостоятельно.

"Для эвакуации остальных жителей поселка Мелитопольской райгосадминистрацией выделены автобусы, часть из которых уже прибыла в Новобогдановку", - сообщили в ГУ МЧС в Запорожской области.

Официальных данных о пострадавших среди местных жителей на данный момент нет. В больницу поступили 4 военных саперов, получивших в результате взрывов ранения различной степени тяжести, но, по данным медиков, не представляющие опасности для жизни пострадавших.